Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео об участии в форуме межкультурного диалога

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 15:00
    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео об участии в форуме межкультурного диалога

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об участии в VII Всемирном форуме межкультурного диалога.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Видео
    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Forumda iştirakına dair videoçarx paylaşılıb
    Видео
    Video on participation in intercultural dialogue forum posted on Ilham Aliyev's social media pages
    44 filmi
    44 filmi

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