İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Forumda iştirakına dair videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 14:57
    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Forumda iştirakına dair videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirakına dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
    Video
    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео об участии в форуме межкультурного диалога
    Video
    Video on participation in intercultural dialogue forum posted on Ilham Aliyev's social media pages
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