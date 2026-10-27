İlham Əliyevin sosial media hesablarında Forumda iştirakına dair videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 27 oktyabr, 2026
- 14:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirakına dair videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Video
Video
Son xəbərlər
17:50
Aİ Ukraynadakı müharibənin nəticəsindən asılı olmayaraq Rusiya qazının idxalını istisna edirDigər ölkələr
17:48
"Şəfa" Azərbaycan Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə qazanıbFutbol
17:47
NK aksiz vergisinin icbari tibbi sığorta fonduna ödənilən hissəsinə dair qərar veribMaliyyə
17:42
Qafqaz Media Forumunda rəqəmsal transformasiya və yeni kommunikasiya modelləri müzakirə edilibMedia
17:39
Foto
"İblis" tamaşası beynəlxalq festivalda mükafata layiq görülübMədəniyyət siyasəti
17:36
Zakir Əhmədov: "Yeni skorinq məhsulu müştərilərin ödəniş davranışlarının təhlilinə imkan verəcək"Maliyyə
17:32
Acarıstanın mədəniyyət naziri Azərbaycanla birgə orkestrin yaradılmasını təklif edib - EksklüzivXarici siyasət
17:30
Fond: İpoteka kreditində SİMA rəqəmsal imzanın üztanıma texnologiyası tətbiq ediləcəkMaliyyə
17:29
Putin: Türkiyəli investorlar "Akkuyu" AES layihəsində "Rosatom"un payının bir hissəsini almağa hazırdırEnergetika