В Азербайджане планируют штрафовать за преследование информаторов о коррупции

В Азербайджане предлагается ввести штрафы за применение санкций в отношении лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, за использование в качестве прямого или косвенного возмездия таких мер, как наложение дисциплинарных взысканий, прекращение трудовых отношений, увольнение с занимаемой должности, перемещение на иную работу, противоправное удержание части заработной платы, создание препятствий для карьерного роста или получения поощрений, составление негативных характеристик и иных аналогичных действий в отношении лица, заявившего о коррупционном правонарушении, устанавливается денежное взыскание в размере от 3 000 до 5 000 манатов.

Кроме того, за угрозы, давление, оскорбление или причинение материального ущерба сообщившему о коррупционном правонарушении лицу либо его близким родственникам в связи с предоставленной информацией предлагается установить штраф в размере от 800 до 1 300 манатов.