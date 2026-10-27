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    В Азербайджане планируют штрафовать за преследование информаторов о коррупции

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 15:35
    В Азербайджане планируют штрафовать за преследование информаторов о коррупции

    В Азербайджане предлагается ввести штрафы за применение санкций в отношении лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

    Законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно документу, за использование в качестве прямого или косвенного возмездия таких мер, как наложение дисциплинарных взысканий, прекращение трудовых отношений, увольнение с занимаемой должности, перемещение на иную работу, противоправное удержание части заработной платы, создание препятствий для карьерного роста или получения поощрений, составление негативных характеристик и иных аналогичных действий в отношении лица, заявившего о коррупционном правонарушении, устанавливается денежное взыскание в размере от 3 000 до 5 000 манатов.

    Кроме того, за угрозы, давление, оскорбление или причинение материального ущерба сообщившему о коррупционном правонарушении лицу либо его близким родственникам в связи с предоставленной информацией предлагается установить штраф в размере от 800 до 1 300 манатов.

    Борьба с коррупцией Уголовный кодекс Штрафные санкции
    Korrupsiya barədə məlumat verənlərə qarşı sanksiya tətbiq edənlərə cərimələr müəyyənləşir
    44 filmi
    44 filmi

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