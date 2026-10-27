İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Korrupsiya barədə məlumat verənlərə qarşı sanksiya tətbiq edənlərə cərimələr müəyyənləşir

    Milli Məclis
    • 27 oktyabr, 2026
    • 15:14
    Korrupsiya barədə məlumat verənlərə qarşı sanksiya tətbiq edənlərə cərimələr müəyyənləşir

    Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsə sanksiyalar tətbiq edənlərə cərimələr müəyyənləşir.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Cinayət və İnzibati Xətalar məcəllələrinə dəyişiklik təklif edilir.

    Layihə parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Sənədə əsasən, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsə belə məlumat verdiyinə görə birbaşa və ya dolayı yolla qisas almaq məqsədilə tənbeh tətbiq edilməsinə, əmək müqaviləsinə xitam verilməsinə, vəzifədən azad edilməsinə, başqa işə keçirilməsinə, əmək haqqından qanunsuz tutulmalar aparılmasına, vəzifədə irəli çəkilməyə və ya həvəsləndirilməyə aktiv və ya passiv formada maneçilik törədilməsinə, mənfi cəhətdən xarakterizə etməyə və digər bu cür tədbirlər tətbiq edilməsinə yol verənlər 3000 manatdan 5000 manatadək məbləğdə cərimə edilir.

    Bundan əlavə, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsə və ya onun yaxın qohumuna verdiyi məlumatla bağlı hədə-qorxu gəlməyə, təzyiqlərə məruz qoymağa, təhqir etməyə və ya maddi zərər vurulmasına yol verənlər 800 manatdan 1300 manatadək cərimə ediləcək.

    Korrupsiya Сinayət hadisəsi Milli Məclis
    В Азербайджане планируют штрафовать за преследование информаторов о коррупции
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:47
    Səməd Bəşirli: "İnsan kapitalı və innovasiyalar Azərbaycan-İspaniya əməkdaşlığında yeni istiqamətdir"
    Biznes
    16:44
    Səfir: Avropa Parlamenti Qarabağ azad edildikdən sonra Azərbaycan əleyhinə 18 qətnamə qəbul edib
    Xarici siyasət
    16:43
    Baş katibin müavini: Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə insanmərkəzli yanaşma güclənib
    Xarici siyasət
    16:43
    Günay Moşad: Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı yerli sakinlər üçün imkanlar açır
    Xarici siyasət
    16:41
    Foto
    Video
    Salyanda bir ailənin 3 üzvünün bıçaqlanması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - Yenilənib
    Hadisə
    16:37
    Şahin Mustafayev: Xəzərin səviyyəsinin aşağı düşməsi məsələsində beş dövlətin sıx əməkdaşlığı əsas şərtdir
    Ekologiya
    16:35
    Foto
    Əli Əsədov İƏT-in Baş katibi ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Daxili siyasət
    16:34
    Pezeşkian: ABŞ-nin Fars körfəzindəki addımları qlobal inkişafa zərbə vurur
    Region
    16:31
    Vaqif Cavadov: "U-15 dünya çempionatında nəticə yox, futbolçuların inkişafı önəmlidir"
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti