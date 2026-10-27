В посольстве Пакистана в Баку состоялось мероприятие "Черный день Кашмира"

В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялось мероприятие, посвященное "Черному дню Кашмира", который отмечается 27 октября.

Как передает Report, на мероприятии были зачитаны обращения президента Пакистана Асифа Али Зардари, премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа, а также заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Мухаммада Исхака Дара.

Выступая перед участниками, временный поверенный в делах Пакистана в Азербайджане Сара Иджаз подтвердила поддержку Исламабадом права местного населения самим определять свою судьбу. Она выступила за урегулирование спора в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и международным правом.

В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, аналитических центров, СМИ, пакистанской общины, азербайджанской интеллигенции, а также студенты. Была организована фотовыставка, посвященная ситуации в Кашмире.