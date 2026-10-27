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    В Китае число долларовых миллионеров выросло на 155 человек

    Бизнес
    • 27 октября, 2026
    • 15:37
    В Китае число долларовых миллионеров выросло на 155 человек

    Число долларовых миллионеров в Китае выросло на 155 человек.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе рейтингового агентства Hurun Research Institute.

    "Число долларовых миллиардеров выросло на 155 человек и достигло 1 176, что на 176 больше, чем в США", - говорится в докладе.

    По состоянию на 1 сентября в КНР было 1 529 человек, чье состояние превышает 5 млрд юаней ($740 млн), что на 6,6% или на 95 человек, больше, чем в прошлом году. Это стало абсолютным рекордом.

    В этом году в списке появилось 263 новых человека, что намного меньше, чем 376 в прошлом году.

    Женщины в этом году составили 23,2% списка агентства, что на 0,8 процентных пункта больше, чем было годом ранее. При этом указано, что 70% из них добились успеха самостоятельно.

    Самой богатой женщиной Китая с состоянием в $19 млрд стала Чжоу Цюньфэй, основавшая компанию Lens Technology.

    Миллионеры Китайская Народная Республика (КНР)
    44 filmi
    44 filmi

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