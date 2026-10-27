В Китае число долларовых миллионеров выросло на 155 человек

Число долларовых миллионеров в Китае выросло на 155 человек.

Как передает Report, об этом говорится в докладе рейтингового агентства Hurun Research Institute.

"Число долларовых миллиардеров выросло на 155 человек и достигло 1 176, что на 176 больше, чем в США", - говорится в докладе.

По состоянию на 1 сентября в КНР было 1 529 человек, чье состояние превышает 5 млрд юаней ($740 млн), что на 6,6% или на 95 человек, больше, чем в прошлом году. Это стало абсолютным рекордом.

В этом году в списке появилось 263 новых человека, что намного меньше, чем 376 в прошлом году.

Женщины в этом году составили 23,2% списка агентства, что на 0,8 процентных пункта больше, чем было годом ранее. При этом указано, что 70% из них добились успеха самостоятельно.

Самой богатой женщиной Китая с состоянием в $19 млрд стала Чжоу Цюньфэй, основавшая компанию Lens Technology.