Азербайджан и Нидерланды обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов
Инфраструктура
- 27 октября, 2026
- 15:40
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Азербайджан и Нидерланды обсудили перспективы открытия прямого авиасообщения между двумя странами.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.
Вопрос обсуждался в ходе его встречи с послом Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.
"Создание подобного маршрута может открыть новые возможности для развития экономических и туристических связей между двумя странами, а также для упрощения деловых поездок", - отметил Рзаев.
По его словам, стороны также обменялись мнениями о планах расширения авиапарка и маршрутной сети AZAL.
Azərbaycan və Niderland birbaşa uçuşların perspektivini müzakirə ediblər
Azerbaijan, Netherlands discuss prospects for direct flights
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