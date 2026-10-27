Азербайджан и Нидерланды обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов

Азербайджан и Нидерланды обсудили перспективы открытия прямого авиасообщения между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

Вопрос обсуждался в ходе его встречи с послом Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

"Создание подобного маршрута может открыть новые возможности для развития экономических и туристических связей между двумя странами, а также для упрощения деловых поездок", - отметил Рзаев.

По его словам, стороны также обменялись мнениями о планах расширения авиапарка и маршрутной сети AZAL.