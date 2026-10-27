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    Азербайджан и Нидерланды обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2026
    • 15:40
    Азербайджан и Нидерланды обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов

    Азербайджан и Нидерланды обсудили перспективы открытия прямого авиасообщения между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

    Вопрос обсуждался в ходе его встречи с послом Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

    "Создание подобного маршрута может открыть новые возможности для развития экономических и туристических связей между двумя странами, а также для упрощения деловых поездок", - отметил Рзаев.

    По его словам, стороны также обменялись мнениями о планах расширения авиапарка и маршрутной сети AZAL.

    Самир Рзаев Азербайджано-нидерландские отношения Прямое авиасообщение Нидерланды
    Azərbaycan və Niderland birbaşa uçuşların perspektivini müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Netherlands discuss prospects for direct flights
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