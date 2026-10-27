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    В Сальяне возбуждено дело об убийстве после семейной поножовщины - Обновлено-2

    Происшествия
    • 27 октября, 2026
    • 16:51
    В Сальяне возбуждено дело об убийстве после семейной поножовщины - Обновлено-2

    В Сальянском районе возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве после инцидента с нападением 28-летнего Пярвина Исмаилова с ножом на трех членов своей семьи.

    Как сообщили Report в прокуратуре Сальянского района, дело расследуется по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство).

    По данным ведомства, 27 октября в прокуратуру поступила информация о смерти жительницы села Сарван Чичек Исмаиловой (1971 г.р.) в доме, где она проживала.

    Предварительным расследованием установлены обоснованные подозрения в том, что Пярвин Исмаилов (1998 г.р.) нанес ножевые ранения членам своей семьи - отцу Агабабе Исмаилову (1966 г.р.), матери Чичек Исмаиловой и супруге своего брата Таране Исмаиловой (1989 г.р.).

    Чичек Исмаилова скончалась от полученных травм. Пярвин Исмаилов задержан в качестве подозреваемого. Предварительное следствие продолжается.

    Обнародовано состояние двух человек, получивших ножевые ранения в Сальянском районе.

    Как сообщили в ответ на запрос аранского бюро Report в Сальянской ЦРБ, 27 октября около 13:30 в отделение скорой медицинской помощи поступили два человека (мужчина и женщина).

    В настоящее время пациентам с различными телесными травмами проводятся хирургические операции. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, а другого - как среднетяжелое.

    В Сальянском районе 28-летний мужчина нанес ножевые ранения матери, отцу и жене своего брата - мать скончалась на месте.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Сарван. Двое других пострадавших госпитализированы.

    По данным, пострадавшие - Агабала Исмаилов, 1966 года рождения, и его невестка Тарана Исмаилова, 1988 года рождения. Погибшей является Исмаилова Чичек Муса гызы.

    Подозреваемый Пярвин Исмаилов, 1998 года рождения, задержан сотрудниками полиции.

    Его мотивы пока не установлены. По факту проводится расследование.

    В Сальяне возбуждено дело об убийстве после семейной поножовщины - Обновлено-2
    В Сальяне возбуждено дело об убийстве после семейной поножовщины - Обновлено-2
    В Сальяне возбуждено дело об убийстве после семейной поножовщины - Обновлено-2

    Покушение на убийство Сальян
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    Salyanda bir ailənin 3 üzvünün bıçaqlanması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - Yenilənib
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