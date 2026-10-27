Акиф Гулиев: Снижение уровня воды в Куре в ближайшие несколько лет не ожидается

Снижение уровня воды в реке Кура в ближайшие несколько лет не ожидается.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом заявил журналистам представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Акиф Гулиев.

По его словам, Водная комиссия уделяет особое внимание поддержанию уровня воды в реке Кура и эффективному управлению водными ресурсами.

Гулиев сообщил, что объем воды в Мингячевирском водохранилище превысил 14 млрд кубометров. В целях эффективного управления водными ресурсами ежедневно подготавливаются отчеты о наполнении и опорожнении водохранилищ, а также объемах сброса воды в реку Кура.

Представитель Госагентства назвал нарушение экологического баланса и недостаточное количество осадков среди основных причин снижения уровня воды в реке Кура несколько лет назад.

По его словам, реализация проекта по опреснению воды Каспийского моря также ведется в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева: "В настоящее время работа над проектом продолжается. Подробная информация по этому вопросу будет предоставлена ​​соответствующими ведомствами в ближайшее время".