Фуад Нагиев: Туризм играет важную роль в укреплении межкультурного взаимопонимания
- 27 октября, 2026
- 15:27
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Туризм играет важную роль в укреплении межкультурного взаимопонимания, сохранении культурного наследия и сближении народов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.
По его словам, с 2013 года тема туризма занимает важное место в дискуссиях международных экспертов, изучающих потенциал отрасли в укреплении межкультурного взаимопонимания и глобального сотрудничества.
Глава агентства также отметил сотрудничество с "ООН Туризм" в изучении передового опыта, демонстрирующего, как туристический сектор может способствовать восстановлению постконфликтных сообществ, укреплению мира, единства и взаимного уважения.
Фуад Нагиев также обратил внимание на важность инклюзивности, доступности и гендерного равенства в туристической отрасли.
Он отметил, что люди с инвалидностью могут сталкиваться с трудностями во время путешествий, а женщины и местные сообщества не всегда имеют равные возможности пользоваться преимуществами развития туристического сектора.
В этой связи председатель агентства подчеркнул необходимость повышения доступности туристических услуг, поддержки женщин в отрасли и расширения участия местных сообществ в развитии туристических направлений.