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    Фуад Нагиев: Туризм играет важную роль в укреплении межкультурного взаимопонимания

    Туризм
    • 27 октября, 2026
    • 15:27
    Фуад Нагиев: Туризм играет важную роль в укреплении межкультурного взаимопонимания

    Туризм играет важную роль в укреплении межкультурного взаимопонимания, сохранении культурного наследия и сближении народов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    По его словам, с 2013 года тема туризма занимает важное место в дискуссиях международных экспертов, изучающих потенциал отрасли в укреплении межкультурного взаимопонимания и глобального сотрудничества.

    Глава агентства также отметил сотрудничество с "ООН Туризм" в изучении передового опыта, демонстрирующего, как туристический сектор может способствовать восстановлению постконфликтных сообществ, укреплению мира, единства и взаимного уважения.

    Фуад Нагиев также обратил внимание на важность инклюзивности, доступности и гендерного равенства в туристической отрасли.

    Он отметил, что люди с инвалидностью могут сталкиваться с трудностями во время путешествий, а женщины и местные сообщества не всегда имеют равные возможности пользоваться преимуществами развития туристического сектора.

    В этой связи председатель агентства подчеркнул необходимость повышения доступности туристических услуг, поддержки женщин в отрасли и расширения участия местных сообществ в развитии туристических направлений.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Туризм в Азербайджане Фуад Нагиев Государственное агентство по туризму Азербайджана
    Fuad Nağıyev: Turizm mədəniyyətlərarası dialoqda əsas amillərdən biridir
    Fuad Nagiyev: Tourism plays important role in strengthening intercultural understanding
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