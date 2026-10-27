İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Fuad Nağıyev: Turizm mədəniyyətlərarası dialoqda əsas amillərdən biridir

    Turizm
    • 27 oktyabr, 2026
    • 15:47
    Fuad Nağıyev: Turizm mədəniyyətlərarası dialoqda əsas amillərdən biridir

    Mədəniyyətlərarası qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsi, mədəni irsin qorunub saxlanılması və xalqların yaxınlaşmasında turizm mühüm rol oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2013-cü ildən bəri turizm mövzusu mədəniyyətlərarası qarşılıqlı anlaşmanın və qlobal əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində bu sahənin potensialını öyrənən beynəlxalq ekspertlərin müzakirələrində mühüm yer tutur.

    Agentliyin rəhbəri, həmçinin turizm sektorunun münaqişədən sonrakı dövrdə icmaların bərpasına, sülhün, birliyin və qarşılıqlı hörmətin möhkəmləndirilməsinə necə töhfə verə biləcəyini nümayiş etdirən qabaqcıl təcrübələrin öyrənilməsində "BMT Turizm"lə əməkdaşlığı qeyd edib.

    Fuad Nağıyev, həmçinin turizm sahəsində inklüzivliyin, əlçatanlığın və gender bərabərliyinin vacibliyinə diqqət çəkib.

    O qeyd edib ki, əlilliyi olan şəxslər səyahət zamanı çətinliklərlə üzləşə bilərlər, qadınlar və yerli icmalar isə turizm sektorunun inkişaf üstünlüklərindən faydalanmaq üçün həmişə bərabər imkanlara malik olmurlar.

    Bununla əlaqədar agentliyin sədri turizm xidmətlərinin əlçatanlığının artırılmasının, turizm sahəsində qadınların dəstəklənməsinin və turizm istiqamətlərinin inkişafında yerli icmaların iştirakının genişləndirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb.

    Fuad Nağıyev Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
    Фуад Нагиев: Туризм играет важную роль в укреплении межкультурного взаимопонимания
    Fuad Nagiyev: Tourism plays important role in strengthening intercultural understanding
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:58
    Türk dünyasının irsi vahid rəqəmsal məkanda birləşdiriləcək
    Xarici siyasət
    16:58
    Nazir müavini: "Startapların beynəlxalq innovasiya şəbəkələrinə çıxışı dəstəklənə bilər"
    Biznes
    16:54
    Foto
    Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
    Daxili siyasət
    16:47
    Səməd Bəşirli: "İnsan kapitalı və innovasiyalar Azərbaycan-İspaniya əməkdaşlığında yeni istiqamətdir"
    Biznes
    16:44
    Səfir: Avropa Parlamenti Qarabağ azad edildikdən sonra Azərbaycan əleyhinə 18 qətnamə qəbul edib
    Xarici siyasət
    16:43
    Baş katibin müavini: Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə insanmərkəzli yanaşma güclənib
    Xarici siyasət
    16:43
    Günay Moşad: Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı yerli sakinlər üçün imkanlar açır
    Xarici siyasət
    16:41
    Foto
    Video
    Salyanda bir ailənin 3 üzvünün bıçaqlanması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - Yenilənib
    Hadisə
    16:37
    Şahin Mustafayev: Xəzərin səviyyəsinin aşağı düşməsi məsələsində beş dövlətin sıx əməkdaşlığı əsas şərtdir
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti