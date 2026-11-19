Azərbaycanın 4 parataekvondoçusu dünya çempionatında mübarizə aparacaq
Fərdi
- 19 noyabr, 2026
- 17:14
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Azərbaycanın 4 parataekvondoçusu noyabrın 20-22-də Cənubi Koreyanın Muju şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən bildirilib.
Yarışda ölkəni K44 kateqoriyasında İmaməddin Xəlilov (70 kq), Sabir Zeynalov (58 kq), Amin Əliyev (63 kq) və Səmayə Həsənova (47 kq) təmsil edəcəklər.
İdmançılar mundialda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında çıxış edəcəklər.
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