Кямран Алиев и глава Международной антикоррупционной академии обсудили расширение обмена опытом
- 27 октября, 2026
- 15:23
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В рамках 3-ей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов по борьбе с коррупцией государств - членов Организации исламского сотрудничества, проходящей в Баку, Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с руководителем Международной академии по борьбе с коррупцией (IACA) Драго Косом.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
Генеральный прокурор проинформировал собеседника о реформах, проводимых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, а также о мерах, предпринимаемых для усиления борьбы с коррупцией и повышения прозрачности государственного управления.
Стороны обсудили участие азербайджанских прокуроров в академических программах и тренингах Академии, изучение передового международного опыта, а также возможности расширения совместных учебных и исследовательских инициатив.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения международного взаимодействия в борьбе с коррупцией и развития существующего сотрудничества по конкретным направлениям.