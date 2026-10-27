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    Кямран Алиев и глава Международной антикоррупционной академии обсудили расширение обмена опытом

    Происшествия
    • 27 октября, 2026
    • 15:23
    Кямран Алиев и глава Международной антикоррупционной академии обсудили расширение обмена опытом

    В рамках 3-ей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов по борьбе с коррупцией государств - членов Организации исламского сотрудничества, проходящей в Баку, Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с руководителем Международной академии по борьбе с коррупцией (IACA) Драго Косом.

    Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

    Генеральный прокурор проинформировал собеседника о реформах, проводимых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, а также о мерах, предпринимаемых для усиления борьбы с коррупцией и повышения прозрачности государственного управления.

    Стороны обсудили участие азербайджанских прокуроров в академических программах и тренингах Академии, изучение передового международного опыта, а также возможности расширения совместных учебных и исследовательских инициатив.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения международного взаимодействия в борьбе с коррупцией и развития существующего сотрудничества по конкретным направлениям.

    Кямран Алиев и глава Международной антикоррупционной академии обсудили расширение обмена опытом
    Кямран Алиев и глава Международной антикоррупционной академии обсудили расширение обмена опытом

    Борьба с коррупцией Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана
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    Kamran Əliyev Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Akademiyasının rəhbəri ilə görüşüb
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    Kamran Aliyev meets International Anti-Corruption Academy head in Baku
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