Кямран Алиев и глава Международной антикоррупционной академии обсудили расширение обмена опытом

В рамках 3-ей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов по борьбе с коррупцией государств - членов Организации исламского сотрудничества, проходящей в Баку, Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с руководителем Международной академии по борьбе с коррупцией (IACA) Драго Косом.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Генеральный прокурор проинформировал собеседника о реформах, проводимых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, а также о мерах, предпринимаемых для усиления борьбы с коррупцией и повышения прозрачности государственного управления.

Стороны обсудили участие азербайджанских прокуроров в академических программах и тренингах Академии, изучение передового международного опыта, а также возможности расширения совместных учебных и исследовательских инициатив.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения международного взаимодействия в борьбе с коррупцией и развития существующего сотрудничества по конкретным направлениям.