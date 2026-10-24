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    İran ordusunun komandanı qoşunları ən yüksək döyüş hazırlığı səviyyəsini saxlamağa çağırıb

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 06:05
    İran ordusunun komandanı qoşunları ən yüksək döyüş hazırlığı səviyyəsini saxlamağa çağırıb

    İran Quru Qoşunlarının komandanı Əli Cahanşahi quru qoşunlarını ən yüksək döyüş hazırlığı səviyyəsini qorumağa çağırıb.

    "Report" bu barədə IRIB-yə istinadən xəbər verir.

    Komandan xəbərdarlıq edib ki, müharibə şəraitində hər hansı bir səhlənkarlıq "baha başa gələ" bilər.

    Bir gün əvvəl İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-mayor Əli Abdullahi bildirib ki, ABŞ İrana yenidən hücum edəcəyi təqdirdə İran qoşunları güclü cavab verməyə hazırdır.

    İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai həmçinin xəbərdarlıq edib ki, genişmiqyaslı hərbi əməliyyatların bərpa olunacağı təqdirdə, Tehran Fars körfəzi bölgəsindəki neft obyektlərinə və sualtı kabellərə zərbələr endirəcək.

    İran Ordusu Fars körfəzi
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