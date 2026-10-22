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    Резаи: Иран предпочитает дипломатию, но готов к ответным мерам

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 14:40
    Резаи: Иран предпочитает дипломатию, но готов к ответным мерам

    Иран предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта с США, однако располагает необходимыми средствами для продолжения ответных военных действий.

    Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Drop Site.

    "Все должны понимать, что действия против Ирана имеют свою цену. Если дипломатия способна обеспечить такое понимание, мы предпочтем дипломатию. Но если война продолжится, у Ирана есть необходимые средства для дальнейшего ответа", - сказал он.

    По словам Резаи, в случае нового нападения Тегеран будет готов нанести ответные ракетные и беспилотные удары по американским объектам в регионе и расширить список целей.

    "В случае войны кабели, центры обработки данных и объекты искусственного интеллекта также могут оказаться под ударом. Если боевые действия возобновятся, наша программа будет более масштабной", - заявил он.

    Мохсен Резаи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
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