Польша намерена присоединиться к программе ядерного сдерживания США
- 24 октября, 2026
- 05:48
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Польша стремится присоединиться к американской программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО и одновременно ведет переговоры о сотрудничестве в этой сфере с Францией.
Как передает Report со ссылкой на польский портал WNP.pl, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
По словам министра, участие Варшавы в программе Nuclear Sharing может обсуждаться в рамках сотрудничества с Вашингтоном по созданию американской военной базы на территории Польши.
При этом Косиняк-Камыш не назвал возможных сроков принятия решений, подчеркнув необходимость предварительных консультаций с европейскими союзниками.
Глава польского оборонного ведомства также сообщил, что Варшава активно развивает сотрудничество с Парижем в области ядерного сдерживания.
"Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией", - подчеркнул он.
Министр добавил, что Франция предлагает европейским партнерам более широкое участие в своей системе ядерного сдерживания.