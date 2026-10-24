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    Польша намерена присоединиться к программе ядерного сдерживания США

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 05:48
    Польша намерена присоединиться к программе ядерного сдерживания США

    Польша стремится присоединиться к американской программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО и одновременно ведет переговоры о сотрудничестве в этой сфере с Францией.

    Как передает Report со ссылкой на польский портал WNP.pl, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    По словам министра, участие Варшавы в программе Nuclear Sharing может обсуждаться в рамках сотрудничества с Вашингтоном по созданию американской военной базы на территории Польши.

    При этом Косиняк-Камыш не назвал возможных сроков принятия решений, подчеркнув необходимость предварительных консультаций с европейскими союзниками.

    Глава польского оборонного ведомства также сообщил, что Варшава активно развивает сотрудничество с Парижем в области ядерного сдерживания.

    "Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией", - подчеркнул он.

    Министр добавил, что Франция предлагает европейским партнерам более широкое участие в своей системе ядерного сдерживания.

    Владислав Косиняк-Камыш Североатлантический альянс (НАТО) Польша
    Polşa ABŞ-nin nüvə çəkindirmə proqramına qoşulmaq niyyətindədir
    44 filmi
    44 filmi

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