Польша намерена присоединиться к программе ядерного сдерживания США

Польша стремится присоединиться к американской программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО и одновременно ведет переговоры о сотрудничестве в этой сфере с Францией.

Как передает Report со ссылкой на польский портал WNP.pl, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам министра, участие Варшавы в программе Nuclear Sharing может обсуждаться в рамках сотрудничества с Вашингтоном по созданию американской военной базы на территории Польши.

При этом Косиняк-Камыш не назвал возможных сроков принятия решений, подчеркнув необходимость предварительных консультаций с европейскими союзниками.

Глава польского оборонного ведомства также сообщил, что Варшава активно развивает сотрудничество с Парижем в области ядерного сдерживания.

"Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией", - подчеркнул он.

Министр добавил, что Франция предлагает европейским партнерам более широкое участие в своей системе ядерного сдерживания.