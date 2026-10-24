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    В Венесуэле сообщили о максимальной за последние годы добыче нефти

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 04:53
    В Венесуэле сообщили о максимальной за последние годы добыче нефти

    Добыча нефти в Венесуэле достигла 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем за последние годы.

    Как передает Report со ссылкой на венесуэльское издание Últimas Noticias, об этом сообщил вице-президент государственной нефтегазовой компании PDVSA по разведке и добыче Эдуардо Пинто на совещании под руководством уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес.

    "Сегодня мы завершаем день с показателем в 1 млн 252 тыс. баррелей, что является самым высоким показателем за последние месяцы", - заявил представитель компании.

    По его словам, рост добычи связан, в частности, с увеличением производства нефти в западном регионе страны до 382,5 тыс. баррелей в сутки.

    Пинто отдельно отметил результаты совместного предприятия Petrozamora в штате Сулия, где суточная добыча достигла рекордных 115 тыс. баррелей. Ожидается, что к концу года этот показатель увеличится до 120 тыс. баррелей.

    В ходе совещания также была дана положительная оценка началу реализации 17 соглашений, заключенных в августе между PDVSA и американской компанией North American Blue Energy Partners.

    Соглашения предусматривают восстановление добычи нефти на стратегических месторождениях Венесуэлы, расположенных в бассейне озера Маракайбо и нефтеносном поясе Ориноко.

    Делси Родригес Добыча нефти Венесуэла
    Venesuelada neft hasilatında son illərin ən yüksək göstəricisi qeydə alınıb
    44 filmi
    44 filmi

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