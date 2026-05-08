Азербайджан и Эфиопия обсудили экономическое и инвестиционное сотрудничество

Азербайджан и Эфиопия обсудили развитие экономических и торговых связей, расширение инвестиционного сотрудничества, а также возможности партнерства в сферах промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, делегация во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым посетила Эфиопию и провела встречу с министром торговли и региональной интеграции этой страны Кассахуном Гофе.

На встрече стороны подчеркнули важность расширения договорно-правовой базы и создания институциональных механизмов для развития экономического сотрудничества. Также обсуждались организация взаимных бизнес-миссий, укрепление контактов между деловыми кругами и меры по стимулированию инвестиций.

В ходе встречи с государственным министром Эфиопии по горнодобывающей промышленности Бирхани Ядесой стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики и природных ресурсов, включая перспективы партнерства в области возобновляемой энергетики.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в сфере промышленных зон и логистики. Было отмечено, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, в свободной экономической зоне Алят и промышленных парках, где действуют льготы и стимулы для инвесторов.

На встрече с комиссаром Африканского союза по вопросам сельского хозяйства, развития сельских территорий, голубой экономики и устойчивой окружающей среды Мозесом Вилакати обсуждалось сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Стороны подчеркнули значение обмена опытом в сфере внедрения инноваций в аграрном секторе, управления водными ресурсами и устойчивого развития сельских территорий.

В ходе встреч отдельно подчеркнули стратегическое географическое положение Азербайджана. Было отмечено, что расположение страны на пересечении транспортных маршрутов Восток - Запад и Север - Юг создает дополнительные возможности для расширения торговых связей, в том числе с африканскими государствами.

Подчеркивалось, что проведенные в рамках визита встречи будут способствовать расширению экономического сотрудничества Азербайджана с Эфиопией и Африканским союзом, а также помогут определить новые направления партнерства.