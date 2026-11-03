Каннаваро может покинуть пост главного тренера сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу итальянец Фабио Каннаваро может покинуть свой пост в связи с переносом Кубка Азии на более поздний срок.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Ранее Азиатская конфедерация футбола (AFC) приняла решение перенести сроки проведения Кубка Азии в Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке. Турнир должен был пройти с 7 января по 5 февраля 2027 года. Теперь начало турнира запланировано на 23 декабря 2027 года, финал соревнования должен состояться 21 января 2028 года. В турнире примут участие 24 сборные. Действующим обладателем трофея является сборная Катара.

Каннаваро 53 года, он возглавил сборную Узбекистана в октябре 2025 года. Под его руководством команда сыграла на чемпионате мира - 2026 и заняла последнее место в группе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго, не набрав ни одного очка.