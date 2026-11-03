Завтра в двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

В Хатаинском и Сураханском районах Баку 4 ноября будет частично приостановлена подача газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

"В связи с устранением утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе, 4 ноября с 10:00 до завершения работ в газоснабжении ряда улиц Хатаинского и Сураханского районов возникнут кратковременные перебои", - говорится в сообщении.