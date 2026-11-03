Завтра в двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении
Энергетика
- 03 ноября, 2026
- 20:44
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Хатаинском и Сураханском районах Баку 4 ноября будет частично приостановлена подача газа.
Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".
"В связи с устранением утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе, 4 ноября с 10:00 до завершения работ в газоснабжении ряда улиц Хатаинского и Сураханского районов возникнут кратковременные перебои", - говорится в сообщении.
Последние новости
03:04
NYT узнала о переговорах США и Венесуэла по военному соглашениюДругие страны
02:46
Вучич: Цель движения "Студенческий список" — искоренение традиционных ценностей СербииДругие страны
02:10
Самолет рейса Белград — Москва из соображений безопасности вернулся в аэропорт вылетаДругие страны
01:55
В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые игры 4-го тура общего этапаФутбол
01:26
В Иране назвали страны, судам которых разрешено проходить через ОрмузВ регионе
01:03
EFE: Глава Минтранса Испании ушел со своего поста из-за ж/д катастрофы в ТоледоДругие страны
00:51
Валдас Дамбраускас: Мы проанализировали, как "Викинг" играл в предыдущих матчахФутбол
00:14
NYT: Израиль предупредил США о возможном применении Ираном химического оружияДругие страны
23:54
Кобахидзе: У оппозиционного альянса изначально не было больших перспективВ регионе