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    Завтра в двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 03 ноября, 2026
    • 20:44
    Завтра в двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

    В Хатаинском и Сураханском районах Баку 4 ноября будет частично приостановлена подача газа.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

    "В связи с устранением утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе, 4 ноября с 10:00 до завершения работ в газоснабжении ряда улиц Хатаинского и Сураханского районов возникнут кратковременные перебои", - говорится в сообщении.

    ПО Азеригаз Перебои в газоснабжении Баку
    Sabah Bakının iki rayonunda qaz verilişində fasilə yaranacaq
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