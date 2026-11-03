В 18 селах Шарурского района завтра будут перебои со светом
Энергетика
- 03 ноября, 2026
- 21:17
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В 18 селах Шарурского района в Нахчыванской АР будут наблюдаться перебои в электроснабжении.
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в региональном отделении ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, плановые отключения будут введены на время ремонтных работ.
Таким образом, 4 ноября с 13:00 до 15:00 не будет света в селах Джалилли, Махмудкянд, Оглангала, Енихавуш, Хятаи, Огуз, Ашагы Дашарх, Тананам, Данйери, Ханлыглар, Пусьян, Тязякянд, Станция Дашарх, Алахли, Вармазияр, Ибадулла, Гышлаг Аббас и Тумаслы Шарурского района.
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