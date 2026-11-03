В Баку частные дома за год подорожали на 13,2%

В октябре в Баку частные жилые дома подорожали в среднем на 13,2%.

Об этом Report сообщили в Обществе оценщиков Азербайджана (AQC).

Согласно информации, наибольший рост цен зафиксирован в Сабаильском районе - 22,8%. В Низаминском районе дома подорожали на 16,8%, в Наримановском - на 15,9%, в Хазарском - на 15,6%, в Насиминском - на 14,1%, в Сабунчинском - на 13,2%.

В Бинагадинском районе рост цен составил 12%, в Сураханском - 10,9%, в Ясамальском - 10,1%, в Хатаинском - 9,4%. В Гарадагском районе частные дома подорожали на 6,5%, в Пираллахинском - на 7,8%.