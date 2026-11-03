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    В Баку частные дома за год подорожали на 13,2%

    Инфраструктура
    • 03 ноября, 2026
    • 21:34
    В Баку частные дома за год подорожали на 13,2%

    В октябре в Баку частные жилые дома подорожали в среднем на 13,2%.

    Об этом Report сообщили в Обществе оценщиков Азербайджана (AQC).

    Согласно информации, наибольший рост цен зафиксирован в Сабаильском районе - 22,8%. В Низаминском районе дома подорожали на 16,8%, в Наримановском - на 15,9%, в Хазарском - на 15,6%, в Насиминском - на 14,1%, в Сабунчинском - на 13,2%.

    В Бинагадинском районе рост цен составил 12%, в Сураханском - 10,9%, в Ясамальском - 10,1%, в Хатаинском - 9,4%. В Гарадагском районе частные дома подорожали на 6,5%, в Пираллахинском - на 7,8%.

    Цены на жилье Общество оценщиков Азербайджана (AQP) Баку
    Bakıda fərdi yaşayış evlərinin orta aylıq qiyməti 13 %-dən çox bahalaşıb
    Baku's private house prices rise 13.2% in October
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