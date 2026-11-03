Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Эдвардс Смилтенс второй раз избран спикером Сейма Латвии

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 20:57
    Эдвардс Смилтенс второй раз избран спикером Сейма Латвии

    Сейм Латвии 15-го созыва провел первое заседание, на котором спикером был избран Эдвардс Смилтенс от политического объединения "Объединенный список".

    Как передает Report со ссылкой на латвийские медиа, за его кандидатуру проголосовали 79 депутатов, против - 15.

    Отметим, что Смилтенс уже занимал пост спикера с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года.

    Сейм Латвии является однопалатным парламентом, состоящим из 100 депутатов, избираемых на четыре года. Согласно Конституции страны, первое заседание новоизбранного парламента должно проходить в первый вторник ноября после парламентских выборов. Спикер избирается депутатами и председательствует на заседаниях, а также руководит работой Сейма.

    Спикер парламента Латвия
    Edvards Smiltens ikinci dəfə Latviya Seyminin spikeri seçilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    03:04
    NYT узнала о переговорах США и Венесуэла по военному соглашению
    Другие страны
    02:46
    Вучич: Цель движения "Студенческий список" — искоренение традиционных ценностей Сербии
    Другие страны
    02:10
    Самолет рейса Белград — Москва из соображений безопасности вернулся в аэропорт вылета
    Другие страны
    01:55
    В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые игры 4-го тура общего этапа
    Футбол
    01:26
    В Иране назвали страны, судам которых разрешено проходить через Ормуз
    В регионе
    01:03
    EFE: Глава Минтранса Испании ушел со своего поста из-за ж/д катастрофы в Толедо
    Другие страны
    00:51
    Валдас Дамбраускас: Мы проанализировали, как "Викинг" играл в предыдущих матчах
    Футбол
    00:14
    NYT: Израиль предупредил США о возможном применении Ираном химического оружия
    Другие страны
    23:54
    Кобахидзе: У оппозиционного альянса изначально не было больших перспектив
    В регионе
    Лента новостей