Эдвардс Смилтенс второй раз избран спикером Сейма Латвии

Сейм Латвии 15-го созыва провел первое заседание, на котором спикером был избран Эдвардс Смилтенс от политического объединения "Объединенный список".

Как передает Report со ссылкой на латвийские медиа, за его кандидатуру проголосовали 79 депутатов, против - 15.

Отметим, что Смилтенс уже занимал пост спикера с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года.

Сейм Латвии является однопалатным парламентом, состоящим из 100 депутатов, избираемых на четыре года. Согласно Конституции страны, первое заседание новоизбранного парламента должно проходить в первый вторник ноября после парламентских выборов. Спикер избирается депутатами и председательствует на заседаниях, а также руководит работой Сейма.