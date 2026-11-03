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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Азербайджан и Латвия провели консульские консультации в Риге

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2026
    • 20:25
    Азербайджан и Латвия провели консульские консультации в Риге

    Азербайджан и Латвия провели консульские консультации, в ходе которых обсудили цифровизацию консульских услуг и расширение практического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщила посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева на своей странице в соцсети X.

    "В Риге состоялись консульские консультации между Азербайджаном и Латвией с участием представителей министерств иностранных дел обеих стран и профильных ведомств. В центре обсуждений были вопросы цифровизации консульских услуг, обмена опытом и возможности более тесного практического сотрудничества. Благодарны нашим латвийским коллегам за теплый прием и конструктивное взаимодействие", - написала она.

    Нармина Мустафаева Азербайджано-латвийские отношения Консульские консультации
    Azərbaycan və Latviya Riqada konsulluq məsləhətləşmələri keçirib
    Azerbaijan, Latvia hold consular consultations in Riga
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