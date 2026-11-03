Азербайджан и Латвия провели консульские консультации в Риге
- 03 ноября, 2026
- 20:25
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Азербайджан и Латвия провели консульские консультации, в ходе которых обсудили цифровизацию консульских услуг и расширение практического сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщила посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева на своей странице в соцсети X.
"В Риге состоялись консульские консультации между Азербайджаном и Латвией с участием представителей министерств иностранных дел обеих стран и профильных ведомств. В центре обсуждений были вопросы цифровизации консульских услуг, обмена опытом и возможности более тесного практического сотрудничества. Благодарны нашим латвийским коллегам за теплый прием и конструктивное взаимодействие", - написала она.
#Azerbaijan~#Latvia consular consultations took place in Riga, bringing together representatives of both @AzerbaijanMFA and @Latvian_MFA and relevant institutions. Digitalization of consular services, exchange of expertise and opportunities for closer practical cooperation were at the heart of the discussions. Grateful to our Latvian colleagues for their warm welcome and constructive engagement. 🇦🇿 🇱🇻— Nermine Mustafayeva (@NermineMustafa2) November 3, 2026