Квартиры в новостройках в Баку в октябре подорожали в среднем на 14%

В октябре этого года в Баку наблюдался рост средней цены на квартиры в новостройках на 14 % в годовом выражении.

Об этом Report сообщили в Обществе оценщиков Азербайджана (ООА).

"Наибольший рост зафиксирован в Сабаильском районе – 21,8 %. В Ясамальском районе удорожание составило 20,4 %, в Хатаинском – 18,6 %. В Насиминском районе цены выросли на 17,4 %, в Наримановском районе – на 17,2 %, в Низаминском – на 16 %, в Бинагадинском – на 14 %. В остальных районах рост был сравнительно ниже. Так, в Сураханском районе зафиксирован рост на 9,8 %, в Сабунчинском – на 9,8 %, в Пираллахинском – на 7,4 %, в Хазарском – на 6 %, в Гарадагском – на 5,4 %", – говорится в сообщении.

Согласно подсчетам ООА, на рост цен на квартиры в новостройках влияют географическое расположение новых проектов, качество строительства, инфраструктурные возможности, транспортная доступность и условия, предлагаемые жилыми комплексами, а также растущий спрос на современное жилье.

В сегменте квартир старого жилья в столице средний рост цен установился на уровне 10,8 %.

"В этой категории наибольшее удорожание отмечено в Сабаильском районе – 20,5 %, в Ясамальском – 19,9 %, в Насиминском – 15,9 %, в Наримановском – 14 %. В Хатаинском районе стоимость квартир старого жилого фонда выросла на 12,6 %, в Сураханском – на 11,8 %, в Сабунчинском – на 11,1 %. В Гарадагском районе рост составил 5,3 %, в Пираллахинском – 5,2 %, в Хазарском – 6,3 %, в Бинагадинском – 6,9 %", – подчеркивается в отчете.

Результаты исследования ООА за октябрь 2026 года выявляют существенные различия в ценах на жилье по различным районам Баку. Согласно проведённому анализу, наивысший показатель средней цены зафиксирован в Сабаильском районе – 4 256 манатов, а наименьший – в Пираллахинском районе – 1 474 маната.

По показателям максимальной цены на первом месте оказался Насиминский район - 6 742 маната. Тот же показатель в Сабаильском районе составил 6 259 манатов, в Наримановском – 5 218 манатов. С точки зрения минимальных цен наивысший порог зафиксирован также в Насиминском районе – 2 977 манатов, а наименьший – в Пираллахинском районе – 1 037 манатов.