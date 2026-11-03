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    Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 21:07
    Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

    Парламент Гренландии ратифицировал соглашение о безопасности, ранее достигнутое с администрацией Дональда Трампа при участии Дании.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, за ратификацию проголосовали 16 депутатов, против - ни одного, еще 7 воздержались.

    Документ предусматривает расширение американского военного присутствия на острове, включая возможность создания двух новых военных баз и размещения системы противоракетной обороны "Золотой купол". При этом соглашение подтверждает суверенитет Дании и право Гренландии на самоопределение.

    Оппозиционная партия "Налерак" раскритиковала сделку, заявив, что она не предусматривает достаточных экономических выгод для Гренландии, особенно в перспективе обретения независимости, отмечает агентство.

    Теперь соглашение должен рассмотреть парламент Дании. Первое чтение запланировано на 11 ноября, окончательное голосование - на 19 ноября.

    Гренландия Соединенные Штаты Америки (США) Соглашение о безопасности
    Qrenlandiya parlamenti ABŞ ilə təhlükəsizlik sazişini təsdiqləyib
    Greenland parliament ratifies US security agreement
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