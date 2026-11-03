Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

Парламент Гренландии ратифицировал соглашение о безопасности, ранее достигнутое с администрацией Дональда Трампа при участии Дании.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, за ратификацию проголосовали 16 депутатов, против - ни одного, еще 7 воздержались.

Документ предусматривает расширение американского военного присутствия на острове, включая возможность создания двух новых военных баз и размещения системы противоракетной обороны "Золотой купол". При этом соглашение подтверждает суверенитет Дании и право Гренландии на самоопределение.

Оппозиционная партия "Налерак" раскритиковала сделку, заявив, что она не предусматривает достаточных экономических выгод для Гренландии, особенно в перспективе обретения независимости, отмечает агентство.

Теперь соглашение должен рассмотреть парламент Дании. Первое чтение запланировано на 11 ноября, окончательное голосование - на 19 ноября.