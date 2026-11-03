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    Консорциум миллиардера Тодда Боэли готовится купить зарубежные активы "Лукойла"

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 21:37
    Консорциум миллиардера Тодда Боэли готовится купить зарубежные активы Лукойла

    Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боули готовится приобрести международные активы "Лукойла".

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. осведомленные о ходе переговоров.

    Отмечается, что сделка может состояться в ближайшие недели. План предусматривает обмен замороженных ценных бумаг российской компании, принадлежащих западным инвесторам, на её зарубежные активы. Для этого консорциум уже выкупил бумаги на миллиарды долларов примерно у десяти американских и британских фондов.

    В консорциум входят инвесторы также входят инвесторы из ОАЭ International Holding Company и Al Hail Holding, сирийско-катарские инвесторы, братья Мутаз и Рамез Аль-Хайят и американская Корпорация международного финансирования развития.

    Изначально зарубежный портфель "Лукойла", включающий месторождения, НПЗ и АЗС в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, оценивался в $22 млрд.

    Предложенная схема сделки предполагает размещение акций на эскроу-счете, чтобы исключить их прямую передачу "Лукойлу". Это условие позволило продвинуть заявку после того, как предыдущие предложения не получили одобрения властей США.

    Milyarder Todd Boelinin konsorsiumu "Lukoyl"un xarici səhmlərini almağa hazırlaşır
    Reuters: US billionaire leads securities swap plan to buy Lukoil's overseas assets
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