Консорциум миллиардера Тодда Боэли готовится купить зарубежные активы "Лукойла"

Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боули готовится приобрести международные активы "Лукойла".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. осведомленные о ходе переговоров.

Отмечается, что сделка может состояться в ближайшие недели. План предусматривает обмен замороженных ценных бумаг российской компании, принадлежащих западным инвесторам, на её зарубежные активы. Для этого консорциум уже выкупил бумаги на миллиарды долларов примерно у десяти американских и британских фондов.

В консорциум входят инвесторы также входят инвесторы из ОАЭ International Holding Company и Al Hail Holding, сирийско-катарские инвесторы, братья Мутаз и Рамез Аль-Хайят и американская Корпорация международного финансирования развития.

Изначально зарубежный портфель "Лукойла", включающий месторождения, НПЗ и АЗС в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, оценивался в $22 млрд.

Предложенная схема сделки предполагает размещение акций на эскроу-счете, чтобы исключить их прямую передачу "Лукойлу". Это условие позволило продвинуть заявку после того, как предыдущие предложения не получили одобрения властей США.