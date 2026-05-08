SOCAR завершила покупку итальянской компании Italiana Petroli

Государственная нефтяная компания Азербайджана – SOCAR – завершила процедуру приобретения 99,82% пакета акций компании Italiana Petroli (IP) у API Holding.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сделка была завершена после получения всех необходимых регуляторных разрешений.

Согласно информации, группа IP, история которой насчитывает более 90 лет, занимает важное место в сфере мобильности и энергетической безопасности Италии. Компания располагает интегрированной промышленно-логистической инфраструктурой, включающей два нефтеперерабатывающих предприятия, складские мощности и широкую сеть розничной реализации по всей стране.

В результате сделки IP вошла в структуру SOCAR, что позволит госкомпании укрепить позиции на европейском энергетическом рынке.

В SOCAR подчеркнули, что Италия является одним из ключевых рынков компании в Европе.

Так, SOCAR является одним из ведущих поставщиков сырой нефти в Италию по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, а также способствует диверсификации поставок природного газа в эту страну через Южный газовый коридор. С этой точки зрения сделка соответствует стратегии SOCAR по дальнейшему расширению интегрированных и устойчивых международных операций в условиях меняющейся рыночной среды и целей устойчивого развития.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф назвал завершение сделки важным этапом в энергетическом сотрудничестве Азербайджана и Италии.

"Это логичное продолжение стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и устойчивом экономическом сотрудничестве. Интегрируя инфраструктуру и опыт IP в нашу деятельность, мы укрепляем позиции на европейском рынке и создаем основу для долгосрочного развития", - отметил он.

В компании также заявили, что намерены сохранить и развивать рыночные позиции и бренд IP, поддерживать сотрудников компании и обеспечивать бесперебойную работу для клиентов и партнеров.