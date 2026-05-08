Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    SOCAR завершила покупку итальянской компании Italiana Petroli

    Энергетика
    • 08 мая, 2026
    • 19:25
    SOCAR завершила покупку итальянской компании Italiana Petroli

    Государственная нефтяная компания Азербайджана – SOCAR – завершила процедуру приобретения 99,82% пакета акций компании Italiana Petroli (IP) у API Holding.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сделка была завершена после получения всех необходимых регуляторных разрешений.

    Согласно информации, группа IP, история которой насчитывает более 90 лет, занимает важное место в сфере мобильности и энергетической безопасности Италии. Компания располагает интегрированной промышленно-логистической инфраструктурой, включающей два нефтеперерабатывающих предприятия, складские мощности и широкую сеть розничной реализации по всей стране.

    В результате сделки IP вошла в структуру SOCAR, что позволит госкомпании укрепить позиции на европейском энергетическом рынке.

    В SOCAR подчеркнули, что Италия является одним из ключевых рынков компании в Европе.

    Так, SOCAR является одним из ведущих поставщиков сырой нефти в Италию по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, а также способствует диверсификации поставок природного газа в эту страну через Южный газовый коридор. С этой точки зрения сделка соответствует стратегии SOCAR по дальнейшему расширению интегрированных и устойчивых международных операций в условиях меняющейся рыночной среды и целей устойчивого развития.

    Президент SOCAR Ровшан Наджаф назвал завершение сделки важным этапом в энергетическом сотрудничестве Азербайджана и Италии.

    "Это логичное продолжение стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и устойчивом экономическом сотрудничестве. Интегрируя инфраструктуру и опыт IP в нашу деятельность, мы укрепляем позиции на европейском рынке и создаем основу для долгосрочного развития", - отметил он.

    В компании также заявили, что намерены сохранить и развивать рыночные позиции и бренд IP, поддерживать сотрудников компании и обеспечивать бесперебойную работу для клиентов и партнеров.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф
    SOCAR "Italiana Petroli" şirkətinin səhmlərinin alınması prosesini başa çatdırıb
    SOCAR completes acquisition of Italiana Petroli

    Последние новости

    19:57

    В Испании госпитализировали женщину с подозрением на хантавирус

    Другие страны
    19:52

    В Анкаре прошло мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    Экология
    19:47
    Фото
    Видео

    Курсанты полиции провели флешмоб, посвященный 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    19:38

    Спецпредставитель генсека НАТО в ближайшее время посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    19:27

    Полад Бюльбюльоглу: Гейдар Алиев всегда поддерживал молодых деятелей культуры Азербайджана

    Культура
    19:25

    SOCAR завершила покупку итальянской компании Italiana Petroli

    Энергетика
    19:13
    Фото

    Азербайджан и Эфиопия обсудили экономическое и инвестиционное сотрудничество

    Бизнес
    19:06

    Мирзоян и Окампо: Тайные планы министра и координатора кампании против Азербайджана

    Внешняя политика
    18:57

    FAO сообщила о росте мировых цен на продовольствие в апреле

    АПК
    Лента новостей