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    В Албании пятый день продолжаются протесты

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 22:31
    В Албании пятый день продолжаются протесты

    В Албании пятый день продолжаются акции протеста с требованиями смены политической элиты страны и создания более благоприятных условий для предотвращения оттока молодежи за рубеж.

    Как сообщает балканское бюро Report, в субботу после четырехчасовой акции у здания Министерства образования демонстранты направились к офису премьер-министра.

    Протестующие собрались на бульваре Мучеников нации в столице страны Тиране. В этом районе вновь обострилась напряженность между демонстрантами и полицией.

    После того как протестующие приблизились к полицейскому оцеплению, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Молодые люди в масках продолжили забрасывать полицейских камнями.

    Несмотря на столкновения, участники шествия продолжили движение к площади перед офисом премьер-министра. В районе усилены меры безопасности и размещено большое количество полицейских. Кроме того, из-за использования пиротехники на улицах возникли пожары.

    По имеющейся информации, первые случаи насилия в ходе протестов были зафиксированы в полдень. Демонстранты в масках демонтировали металлические ограждения возле Министерства образования и установили их посреди дороги.

    Участники акций требуют изменений в политической системе и создания более благоприятных условий для решения проблем, вынуждающих молодежь покидать Албанию.

    Акции протеста Албания
    Albaniyada etiraz aksiyaları beşinci gündür davam edir
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