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    В Шотландии начали кампанию по проведению нового референдума о независимости

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 23:47
    В Шотландии начали кампанию по проведению нового референдума о независимости

    Шотландская национальная партия (ШНП) объявила о начале кампании по подготовке нового референдума о независимости Шотландии от Великобритании.

    Как передает Report, об этом заявил лидер партии и первый министр Шотландии Джон Суинни, выступая на заключительном заседании съезда ШНП в Абердине.

    По его словам, "самая масштабная и продуманная в истории кампания" по убеждению жителей Шотландии поддержать независимость уже началась. На ее проведение партия намерена выделить шестизначную сумму, однако точный размер бюджета Суинни не назвал.

    "На протяжении столетий народам кельтских регионов внушали, что они недостаточно хороши. Над нашими языками насмехались, наши культуры подавляли, а нашу историю переписывали", - заявил политик.

    Суинни выразил мнение, что сейчас сложились благоприятные условия для продвижения идеи независимости.

    В этой связи он напомнил о меморандуме о взаимопонимании, подписанном в сентябре совместно с лидерами Северной Ирландии и Уэльса - Мишель О'Нил и Руном ап Иорвертом.

    В документе содержится призыв к правительству Великобритании подготовить необходимые конституционные изменения, которые позволили бы регионам провести референдумы о выходе из состава Соединенного Королевства.

    Авторы меморандума также заявили, что видят будущее Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии в составе Европейского союза, и выразили намерение расширять экономическое сотрудничество.

    В то же время представитель премьер-министра Великобритании Энди Бернэма ранее сообщил, что британское правительство не поддерживает проведение подобных референдумов.

    Джон Суинни Шотландия
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
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