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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Турция и Германия обсудили укрепление региональной безопасности

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 22:45
    Турция и Германия обсудили укрепление региональной безопасности

    Делегация Министерства национальной обороны Турции провела в Германии встречи, посвященные укреплению региональной безопасности, защите общих интересов и расширению двустороннего сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации турецкого оборонного ведомства в соцсети X.

    В рамках визита делегация встретилась с парламентским статс-секретарем Федерального министерства обороны Германии Нильсом Шмидом, а затем провела переговоры с директором по политическим вопросам ведомства Мартином Шефером и возглавляемой им делегацией.

    Стороны обсудили возможности укрепления региональной безопасности с учетом продолжающихся конфликтов, защиты общих интересов двух стран и расширения сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями о конкретных мерах в этих направлениях.

    На встречах была подчеркнута важность стратегического сотрудничества между Турцией и Германией. Стороны подтвердили намерение продолжать контакты, направленные на достижение конкретных результатов и укрепление мира и стабильности в регионе.

    Нильс Шмид Турция
    Türkiyə ilə Almaniya mövcud münaqişə bölgələri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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