Турция и Германия обсудили укрепление региональной безопасности
- 17 октября, 2026
- 22:45
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Делегация Министерства национальной обороны Турции провела в Германии встречи, посвященные укреплению региональной безопасности, защите общих интересов и расширению двустороннего сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации турецкого оборонного ведомства в соцсети X.
В рамках визита делегация встретилась с парламентским статс-секретарем Федерального министерства обороны Германии Нильсом Шмидом, а затем провела переговоры с директором по политическим вопросам ведомства Мартином Шефером и возглавляемой им делегацией.
Стороны обсудили возможности укрепления региональной безопасности с учетом продолжающихся конфликтов, защиты общих интересов двух стран и расширения сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями о конкретных мерах в этих направлениях.
На встречах была подчеркнута важность стратегического сотрудничества между Турцией и Германией. Стороны подтвердили намерение продолжать контакты, направленные на достижение конкретных результатов и укрепление мира и стабильности в регионе.