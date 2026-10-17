Турция и Германия обсудили укрепление региональной безопасности

Делегация Министерства национальной обороны Турции провела в Германии встречи, посвященные укреплению региональной безопасности, защите общих интересов и расширению двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации турецкого оборонного ведомства в соцсети X.

В рамках визита делегация встретилась с парламентским статс-секретарем Федерального министерства обороны Германии Нильсом Шмидом, а затем провела переговоры с директором по политическим вопросам ведомства Мартином Шефером и возглавляемой им делегацией.

Стороны обсудили возможности укрепления региональной безопасности с учетом продолжающихся конфликтов, защиты общих интересов двух стран и расширения сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями о конкретных мерах в этих направлениях.

На встречах была подчеркнута важность стратегического сотрудничества между Турцией и Германией. Стороны подтвердили намерение продолжать контакты, направленные на достижение конкретных результатов и укрепление мира и стабильности в регионе.