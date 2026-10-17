Türkiyə ilə Almaniya mövcud münaqişə bölgələri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb
- 17 oktyabr, 2026
- 21:43
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin (MMN) nümayəndə heyəti Almaniya Federal Müdafiə Nazirliyinin parlament məsələləri üzrə dövlət katibi, doktor Nils Şmidə nəzakət səfəri edib və mövcud münaqişə bölgələri nəzərə alınmaqla, regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə MMN-in "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
Daha sonra Almaniya Federal Müdafiə Nazirliyinin siyasət direktoru, doktor Martin Şefer və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.
Görüşlərdə, ilk növbədə, mövcud münaqişə bölgələri nəzərə alınmaqla, regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, iki ölkənin ortaq maraqlarının qorunması və əməkdaşlıq sahələrinin genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Bu çərçivədə həyata keçirilə biləcək konkret tədbirlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Təmaslar zamanı Türkiyə ilə Almaniya arasında strateji əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb, regional sülhə və sabitliyə töhfə verəcək, konkret nəticələrə yönəlmiş təmasların davam etdirilməsi barədə razılıq təsdiqlənib.
Türkiye ve Almanya Savunma Bakanlıkları arasında liderler düzeyinde başlatılan savunma iş birliği inisiyatifinin olumlu bir yansıması olarak; Millî Savunma Bakanlığı heyetimiz, Almanya Federal Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Dr. Nils Schmid’e nezaket ziyaretinde bulundu. Müteakiben Almanya Federal Savunma Bakanlığı Politika Direktörü Dr. Martin Schäfer ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerde, mevcut çatışma alanları başta olmak üzere bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, iki ülkenin ortak çıkarlarının korunması ve iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik imkânlar ele alınarak, bu çerçevede hayata geçirilebilecek somut çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Temaslarda ayrıca, Türkiye ile Almanya arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulanarak bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak sonuç odaklı temasların sürdürülmesi teyit edildi. #MillîSavunmaBakanlığı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2026