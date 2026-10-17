В Баку продолжается подготовка к ЧМ FIFA U-15

В Азербайджане продолжается подготовка к чемпионату мира FIFA U-15 и фестивалю, которые впервые пройдут с 22 по 30 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, турнир соберет в Баку юных футболистов из разных стран мира.

За короткий срок на объектах, где пройдут соревнования и сопутствующие мероприятия, проведена масштабная подготовительная работа. В частности, подготовлена необходимая инфраструктура и решены организационные вопросы.

В преддверии турнира также представлен проморолик, посвященный подготовке к соревнованиям. В нем показаны различные этапы проделанной работы, ее масштабы и футбольная атмосфера, которая царит в Баку в преддверии турнира.

Чемпионат мира FIFA U-15 и фестиваль не только объединят юных футболистов из разных стран, но и станут значимым событием для Азербайджана, который примет представителей нового поколения мирового футбола.

Напомним, что турнир пройдет с 22 по 30 октября 2026 года.