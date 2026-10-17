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    В Баку продолжается подготовка к ЧМ FIFA U-15

    Футбол
    • 17 октября, 2026
    • 23:58
    В Баку продолжается подготовка к ЧМ FIFA U-15

    В Азербайджане продолжается подготовка к чемпионату мира FIFA U-15 и фестивалю, которые впервые пройдут с 22 по 30 октября.

    Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, турнир соберет в Баку юных футболистов из разных стран мира.

    За короткий срок на объектах, где пройдут соревнования и сопутствующие мероприятия, проведена масштабная подготовительная работа. В частности, подготовлена необходимая инфраструктура и решены организационные вопросы.

    В преддверии турнира также представлен проморолик, посвященный подготовке к соревнованиям. В нем показаны различные этапы проделанной работы, ее масштабы и футбольная атмосфера, которая царит в Баку в преддверии турнира.

    Чемпионат мира FIFA U-15 и фестиваль не только объединят юных футболистов из разных стран, но и станут значимым событием для Азербайджана, который примет представителей нового поколения мирового футбола.

    Напомним, что турнир пройдет с 22 по 30 октября 2026 года.

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) U-15 Баку
    Видео
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    44 - Tezliklə
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