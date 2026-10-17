Лоран Нуньес заявил об участии 550 тыс. человек в протестах во Франции

Во Франции более полумиллиона человек приняли участие в акциях протеста против роста цен и снижения покупательной способности населения.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

"По всей стране состоялось 110 манифестаций, в которых приняли участие 550 тыс. человек, в том числе 110 тыс. - в Париже", - заявил министр.

По его словам, лишь часть протестных акций была официально согласована профсоюзными организациями с властями.