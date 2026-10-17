Лоран Нуньес заявил об участии 550 тыс. человек в протестах во Франции
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 23:10
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Во Франции более полумиллиона человек приняли участие в акциях протеста против роста цен и снижения покупательной способности населения.
Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.
"По всей стране состоялось 110 манифестаций, в которых приняли участие 550 тыс. человек, в том числе 110 тыс. - в Париже", - заявил министр.
По его словам, лишь часть протестных акций была официально согласована профсоюзными организациями с властями.
Последние новости
00:00
Минуло шесть лет со дня освобождения Худаферинского мостаВнутренняя политика
00:00
Сегодня День восстановления государственной независимости АзербайджанаВнутренняя политика
23:58
Видео
В Баку продолжается подготовка к ЧМ FIFA U-15Футбол
23:47
В Шотландии начали кампанию по проведению нового референдума о независимостиДругие страны
23:28
Макрон осудил массовые беспорядки во Франции, задержаны не менее 400 человекДругие страны
23:10
Лоран Нуньес заявил об участии 550 тыс. человек в протестах во ФранцииДругие страны
22:45
Турция и Германия обсудили укрепление региональной безопасностиВ регионе
22:31
В Албании пятый день продолжаются протестыДругие страны
22:19
Арагчи заявил об отсутствии военного решения кризисов на Аравийском полуостровеВ регионе