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    Лоран Нуньес заявил об участии 550 тыс. человек в протестах во Франции

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 23:10
    Лоран Нуньес заявил об участии 550 тыс. человек в протестах во Франции

    Во Франции более полумиллиона человек приняли участие в акциях протеста против роста цен и снижения покупательной способности населения.

    Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

    "По всей стране состоялось 110 манифестаций, в которых приняли участие 550 тыс. человек, в том числе 110 тыс. - в Париже", - заявил министр.

    По его словам, лишь часть протестных акций была официально согласована профсоюзными организациями с властями.

    Акции протеста Франция
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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