İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 23:12
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib

    Fransada qiymət artımına və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalmasına qarşı keçirilən etiraz aksiyalarına 550 min nəfər qatılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ölkənin daxili işlər naziri Loran Nünez bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkə üzrə ümumilikdə 110 etiraz aksiyası keçirilib. Etirazlarda 550 min nəfər iştirak edib, onlardan 110 mini Parisdə toplaşıb.

    Nazir qeyd edib ki, etiraz aksiyalarının yalnız bir hissəsi həmkarlar ittifaqları tərəfindən hakimiyyət orqanları ilə rəsmi şəkildə razılaşdırılıb.

    Etiraz aksiyaları Fransa Aclıq
    Лоран Нуньес заявил об участии 550 тыс. человек в протестах во Франции
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