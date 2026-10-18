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    Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения с Канадой

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 00:21
    Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения с Канадой

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Оттава рано или поздно заключат торговое соглашение, несмотря на существующие разногласия.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил на митинге сторонников Республиканской партии в штате Кентукки в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

    "Я люблю канадцев, но политики у них ужасные. Мы ежегодно теряем $90 млрд, а я не люблю терять деньги. Так что рано или поздно мы заключим сделку, и это будет замечательно", - сказал Трамп.

    Президент США также раскритиковал бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его неудачником. При этом действующего главу канадского правительства Марка Карни он охарактеризовал как "хорошего парня", отметив, что в торговых вопросах тот занимает невыгодную для Вашингтона позицию.

    "Но он не так хорош, когда дело касается торговли, поэтому они учатся и страдают. Они ведут с нами 95% своей торговли, а мы с ними - совсем немного", - заявил американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что не намерен мириться с ежегодными потерями в размере $90 млрд, которые, по его утверждению, США несут в торговле с Канадой.

    Он также обвинил канадские власти в нерациональном использовании американских средств, в том числе для финансирования системы здравоохранения и других государственных расходов.

    Дональд Трамп Конгресс США Канада
    Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildirib
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