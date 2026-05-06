    Bosfor boğazında gəmilərin hərəkəti dayandırılıb

    Bosfor boğazında gəmilərin hərəkəti dayandırılıb

    Bosfor boğazında gəmilərin hərəkəti Panama bayrağı altında üzən "Queen Bee" yük daşıyıcısının mühərrikində nasazlıq yarandığı üçün dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haberturk" televiziya kanalı məlumat verib.

    Sahil mühafizəsi qayıqları hadisə yerinə tez bir zamanda göndərib, problemin aradan qaldırılması üçün işlər görülür.

    Qeyd edək ki, 3 may tarixində Panama bayrağı altında üzən Zaltron yük daşıyıcısı Bosfor boğazında mühərrikində nasazlıq yaranmışdı. Gəmi Misirdən Rusiyaya gedirmiş.

    Движение судов в проливе Босфор приостановлено

