В Баку прошла церемония закрытия шахматного фестиваля Baku Open 2026

В Баку состоялась официальная церемония закрытия Международного шахматного фестиваля "Baku Open 2026".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов и другие официальные лица.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов поздравил победителей соревнований. Он напомнил, что турнир "Baku Open" традиционно проводится с 2023 года:

"Приветствую всех присутствующих на церемонии закрытия, в том числе наших почетных гостей. Поздравляю всех любителей шахмат с этим фестивалем. Здесь приняли участие шахматисты разных возрастных групп. В турнире было зафиксировано рекордное число участников".

Затем был продемонстрирован видеоролик, объединивший самые запоминающиеся моменты турниров "Baku Open", прошедших за последние три года.

После этого для выступления на сцену был приглашен министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Поздравив всех участников соревнований, министр отметил, что крупный турнир остался позади:

"В Азербайджане существуют свои собственные шахматные традиции. У нас есть значительные достижения в этом виде спорта. Федерация шахмат Азербайджана организует мероприятия и соревнования для популяризации и развития шахмат. Мы всегда ощущаем внимание и заботу Президента Ильхама Алиева о спорте. Именно поэтому соревнования, проводимые в нашей стране, всегда проходят на высоком уровне".

Президент Федерации шахмат Турции Фетхи Апайдын, в свою очередь, поприветствовал гостей и в своем выступлении отметил, что связи между Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Министерством молодежи и спорта Турции находятся на высоком уровне. Он подчеркнул, что подобные шахматные фестивали будут еще больше укреплять братские отношения между двумя странами.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что, как и всегда, они стали свидетелями интересного соревнования. Он выразил уверенность, что Баку и в дальнейшем сохранит статус одного из важных центров развития шахмат.

В завершение спортсмены, занявшие призовые места, были награждены почетными грамотами, медалями и подарками.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие более 900 шахматистов из 10 стран. Призовой фонд Международного шахматного фестиваля "Baku Open 2026" составил 50 тысяч долларов США.

В турнире также участвовали бывший чемпион мира, двукратный победитель Всемирной шахматной олимпиады Руслан Пономарев из Украины, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, выступающий под флагом ФИДЕ, призер личного чемпионата Европы Ниджат Абасов, а также победитель чемпионата Европы среди шахматистов до 14 лет Хаган Ахмед.