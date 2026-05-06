    В Мингячевире завершился Фестиваль WUF13 - ОБНОВЛЕНО

    • 06 мая, 2026
    • 23:10
    В Мингячевире завершился Фестиваль WUF13 - ОБНОВЛЕНО

    В Мингячевире завершился Фестиваль WUF13, проведенный в целях повышения осведомленности жителей и гостей города о предстоящей 13-й сессии Всемирного форума городов.

    Как сообщает Report, в рамках общественной программы посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий для широкой аудитории были представлены такие темы, как устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные городские решения и города будущего.

    В рамках интерактивной программы, проведенной с участием 6 200 человек, были организованы конкурсы с вопросами на темы WUF13 и градостроительства, а также об архитектурных памятниках города Мингячевир. Участникам, давшим правильные ответы, были вручены подарки.

    В Мингячевире открылся Фестиваль WUF13 в целях повышения осведомленности жителей и гостей города о предстоящей 13-й сессии Всемирного форума городов.

    Как сообщает западное бюро Report, вечерняя программа организована на площади рядом с парком Гейдара Алиева.

    Менеджер по коммуникациям Операционной компании WUF13 Azerbaijan Эмин Гусейнзаде в своем выступлении подробно рассказал о значимости проведения подобных мероприятий. Он также отметил, что в рамках фестиваля организованы различные полезные общественные программы, в том числе в интерактивном формате.

    Посредством познавательных игр, презентаций и общественных обсуждений широкая аудитория будет осведомлена о таких темах, как устойчивое развитие городов, инклюзивная городская среда, инновационные городские решения и города будущего.

    Mingəçevirdə keçirilən WUF13 Festivalı ictimai proqramla yekunlaşıb - YENİLƏNİB
    Mingachevir hosts WUF13 Festival

