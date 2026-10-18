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    Совбез Египта постановил оказать Саудовской Аравии "всю необходимую" помощь

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 14:26
    Совбез Египта постановил оказать Саудовской Аравии всю необходимую помощь

    Египет окажет Саудовской Аравии "всю необходимую и возможную" помощь для защиты ее безопасности и стабильности.

    Как передает Report, об этом в воскресенье заявили в администрации египетского лидера.

    Решение было принято по итогам заседания Совета национальной обороны под председательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    В заявлении отмечается, что Совбез подтвердил взаимосвязь национальной безопасности Саудовской Аравии с нацбезопасностью Египта и арабских стран.

    Члены Совета также договорились активизировать дипломатические усилия для содействия деэскалации напряженности во всем регионе.

    Ранее ас-Сиси заявил, что Египет готов предпринять необходимые действия для защиты Саудовской Аравии, если такой запрос поступит от Эр-Рияда.

    Абдель Фаттах ас-Сиси Египет Саудовская Аравия
    Misirin Təhlükəsizlik Şurası Səudiyyə Ərəbistanına yardım barədə qərar qəbul edib
    Egypt says ready to give Saudi Arabia necessary support amid Houthi conflict
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