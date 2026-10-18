Совбез Египта постановил оказать Саудовской Аравии "всю необходимую" помощь

Египет окажет Саудовской Аравии "всю необходимую и возможную" помощь для защиты ее безопасности и стабильности.

Как передает Report, об этом в воскресенье заявили в администрации египетского лидера.

Решение было принято по итогам заседания Совета национальной обороны под председательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В заявлении отмечается, что Совбез подтвердил взаимосвязь национальной безопасности Саудовской Аравии с нацбезопасностью Египта и арабских стран.

Члены Совета также договорились активизировать дипломатические усилия для содействия деэскалации напряженности во всем регионе.

Ранее ас-Сиси заявил, что Египет готов предпринять необходимые действия для защиты Саудовской Аравии, если такой запрос поступит от Эр-Рияда.