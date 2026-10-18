Совбез Египта постановил оказать Саудовской Аравии "всю необходимую" помощь
- 18 октября, 2026
- 14:26
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Египет окажет Саудовской Аравии "всю необходимую и возможную" помощь для защиты ее безопасности и стабильности.
Как передает Report, об этом в воскресенье заявили в администрации египетского лидера.
Решение было принято по итогам заседания Совета национальной обороны под председательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
В заявлении отмечается, что Совбез подтвердил взаимосвязь национальной безопасности Саудовской Аравии с нацбезопасностью Египта и арабских стран.
Члены Совета также договорились активизировать дипломатические усилия для содействия деэскалации напряженности во всем регионе.
Ранее ас-Сиси заявил, что Египет готов предпринять необходимые действия для защиты Саудовской Аравии, если такой запрос поступит от Эр-Рияда.