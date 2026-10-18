Участники учений "Встреча соколов - 2026" посетили в Баку Парк военных трофеев

Участники совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026" посетили в Баку Парк военных трофеев.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Гости были проинформированы о музее под открытым небом и представленных в парке экспонатах, в том числе танках, артиллерийских установках и других тяжелых вооружениях, захваченных в качестве трофеев в ходе боевых действий.

Осмотрев Парк военных трофеев, посетители с чувством гордости вспомнили историю Победы и героизм азербайджанского солдата.