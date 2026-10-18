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    Участники учений "Встреча соколов - 2026" посетили в Баку Парк военных трофеев

    Армия
    • 18 октября, 2026
    • 15:54
    Участники учений Встреча соколов - 2026 посетили в Баку Парк военных трофеев

    Участники совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026" посетили в Баку Парк военных трофеев.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Гости были проинформированы о музее под открытым небом и представленных в парке экспонатах, в том числе танках, артиллерийских установках и других тяжелых вооружениях, захваченных в качестве трофеев в ходе боевых действий.

    Осмотрев Парк военных трофеев, посетители с чувством гордости вспомнили историю Победы и героизм азербайджанского солдата.

    Участники учений Встреча соколов - 2026 посетили в Баку Парк военных трофеев
    Участники учений Встреча соколов - 2026 посетили в Баку Парк военных трофеев
    Участники учений Встреча соколов - 2026 посетили в Баку Парк военных трофеев
    Участники учений Встреча соколов - 2026 посетили в Баку Парк военных трофеев
    Участники учений Встреча соколов - 2026 посетили в Баку Парк военных трофеев
    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Парк военных трофеев
    Фото
    "Şahinlərin Görüşü - 2026" təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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