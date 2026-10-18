Участники учений "Встреча соколов - 2026" посетили в Баку Парк военных трофеев
Армия
- 18 октября, 2026
- 15:54
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Участники совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026" посетили в Баку Парк военных трофеев.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Гости были проинформированы о музее под открытым небом и представленных в парке экспонатах, в том числе танках, артиллерийских установках и других тяжелых вооружениях, захваченных в качестве трофеев в ходе боевых действий.
Осмотрев Парк военных трофеев, посетители с чувством гордости вспомнили историю Победы и героизм азербайджанского солдата.
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