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    "Şahinlərin Görüşü - 2026" təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar

    Hərbi
    • 18 oktyabr, 2026
    • 15:37
    Şahinlərin Görüşü - 2026 təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar

    "Şahinlərin Görüşü - 2026" birgə taktiki-uçuş təliminin iştirakçıları Bakıda yerləşən Hərbi Qənimətlər Parkında olublar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qonaqlara açıq hava muzeyi və parkdakı eksponatlar, o cümlədən tanklar, artilleriya qurğuları və döyüş zamanı qənimət götürülmüş digər ağır silahlar haqqında ətraflı məlumat verilib.

    Ziyarətçilər Hərbi Qənimətlər Parkını gəzərək şanlı Zəfər tarixi və Azərbaycan əsgərinin rəşadətini bir daha böyük qürur hissi ilə yad ediblər.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hərbi qulluqçularının, aviasiya və hava hücumundan müdafiə vasitələrinin qatıldığı təlimin əsas məqsədi şəxsi heyətin peşəkar hazırlığının artırılması, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsini genişləndirilməsi və birgə fəaliyyət imkanlarının təkmilləşdirilməsidir. "Şahinlərin Görüşü - 2026" müştərək taktiki-uçuş təlimi oktyabrın 20-dək davam edəcək.

    Şahinlərin Görüşü - 2026 təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
    Şahinlərin Görüşü - 2026 təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
    Şahinlərin Görüşü - 2026 təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
    Şahinlərin Görüşü - 2026 təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
    Şahinlərin Görüşü - 2026 təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar

    Hərbi təlimlər Hərbi Qənimətlər Parkı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
    Foto
    Участники учений "Встреча соколов - 2026" посетили в Баку Парк военных трофеев
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