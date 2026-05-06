İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    • 06 may, 2026
    • 19:23
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir

    Mingəçevir şəhəri sakinləri və qonaqları arasında Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13) barədə məlumatlılığın artırılması məqsədilə WUF13 Festivalı keçirilir.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə festivalın axşam proqramı Mingəçevir şəhərində, Heydər Əliyev parkının yaxınlığındakı meydanda baş tutur.

    "WUF13 Azərbaycan" Əməliyyat Şirkətinin kommunikasiya üzrə meneceri Emin Hüseynzadə Mingəçevir sakinlərini və şəhərin qonaqlarını salamlayaraq festivalın əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Həmçinin o sakinlərin vaxtlarını mənalı keçirmələri üçün müxtəlif proqramların təşkil olunduğunu qeyd edib.

    Tədbir proqramı çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılması nəzərdə tutulub.

    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir
    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) WUF13 Mingəçevir
    Foto
    В Мингячевире проходит Фестиваль WUF13

    Son xəbərlər

    20:06
    Foto

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Qız boksçulardan ibarət millimiz 17 medalla komanda hesabında birinci olub

    Komanda
    19:59

    Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atır

    Digər ölkələr
    19:46

    IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək

    Maliyyə
    19:29

    İsrail hərbçiləri 2 mindən çox "Hizbullah" yaraqlısını öldürüb

    Digər ölkələr
    19:25

    Tramp Çinə səfərindən əvvəl İranla razılaşmanın bağlanmasını mümkün sayıb

    Digər ölkələr
    19:23
    Foto

    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə ekoloji əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Ekologiya
    19:09

    IsDB: Qarabağ suvarma kanalının maliyyələşdirilməsinə dair sazişin iyunda imzalanması planlaşdırılır

    İnfrastruktur
    18:46

    CNN-in qurucusu Ted Törner vəfat edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti