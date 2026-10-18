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    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 14:07
    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана

    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами Государственного флага Азербайджана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское посольство в Минске.

    Акция была приурочена ко Дню восстановления независимости Азербайджана.

    Посольство Азербайджана День восстановления независимости
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    Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Видео
    National Library of Belarus building illuminated in colors of Azerbaijani flag
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