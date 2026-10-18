Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана
Внешняя политика
- 18 октября, 2026
- 14:07
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Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами Государственного флага Азербайджана.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское посольство в Минске.
Акция была приурочена ко Дню восстановления независимости Азербайджана.
Здание Национальной библиотеки Беларуси было подсвечено цветами государственного флага Азербайджана по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики 🇦🇿 https://t.co/DoMJG9K2ra— AzEmbassy in Belarus (@azembassy_minsk) October 18, 2026
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