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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2026
    • 13:51
    Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    Qeyd olunub ki, sözügedən addım Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə atılıb.

    Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyi
    Video
    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана
    Video
    National Library of Belarus building illuminated in colors of Azerbaijani flag
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