Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2026
- 13:51
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Belarus Milli Kitabxanasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
Qeyd olunub ki, sözügedən addım Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə atılıb.
Здание Национальной библиотеки Беларуси было подсвечено цветами государственного флага Азербайджана по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики 🇦🇿 https://t.co/DoMJG9K2ra— AzEmbassy in Belarus (@azembassy_minsk) October 18, 2026
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