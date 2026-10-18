Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В ряде регионов Азербайджана пройдут ливни, на реках ожидаются паводки

    Экология
    • 18 октября, 2026
    • 15:17
    В ряде регионов Азербайджана пройдут ливни, на реках ожидаются паводки

    В регионах Азербайджана во вторник ожидается нестабильная погода.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно прогнозу синоптиков, 20 октября в горных и предгорных районах Азербайджана пройдут дожди, кое-где ожидаются локальные ливни с грозами, выпадет град.

    На фоне обильных осадков на ряде рек Большого и Малого Кавказа прогнозируются паводки и сели.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcək
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    16:35
    Фото
    Азербайджанские каратисты взяли пять медалей на чемпионате мира
    Индивидуальные
    16:31
    Посол Британии надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном
    Внешняя политика
    16:23
    Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
    Внешняя политика
    16:18
    Вэнс: Присутствие военных США в Ормузском проливе сдерживает рост цен на бензин
    Другие страны
    16:02
    Поздравительный месседж Эрдогана Ильхаму Алиеву: Вместе и в горе, и в радости
    Внешняя политика
    15:54
    Фото
    Участники учений "Встреча соколов - 2026" посетили в Баку Парк военных трофеев
    Армия
    15:30
    Посол Украины поздравил Азербайджан по случаю годовщины восстановления независимости
    Внешняя политика
    15:17
    В ряде регионов Азербайджана пройдут ливни, на реках ожидаются паводки
    Экология
    15:13
    Латвия поздравила Азербайджана с годовщиной восстановления независимости
    Внешняя политика
    Лента новостей