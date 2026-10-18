В ряде регионов Азербайджана пройдут ливни, на реках ожидаются паводки

В регионах Азербайджана во вторник ожидается нестабильная погода.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу синоптиков, 20 октября в горных и предгорных районах Азербайджана пройдут дожди, кое-где ожидаются локальные ливни с грозами, выпадет град.

На фоне обильных осадков на ряде рек Большого и Малого Кавказа прогнозируются паводки и сели.