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    Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcək

    Ekologiya
    • 18 oktyabr, 2026
    • 15:07
    Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcək

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edib.

    Xidmətdən "Report"a bildirilib ki, oktyabrın 20-də Azərbaycanın, əsasən, dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

    Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti Əlverişsiz hava şəraiti
    В ряде регионов Азербайджана пройдут ливни, на реках ожидаются паводки
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