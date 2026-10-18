Латвия поздравила Азербайджана с годовщиной восстановления независимости

Латвия поздравила Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в Х-аккаунте латвийского посольства в Баку.

"Поздравляем народ Азербайджана с 35-й годовщиной восстановления независимости! Желаем мира, процветания и успехов в предстоящие годы!" – говорится в публикации.