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    Латвия поздравила Азербайджана с годовщиной восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 15:13
    Латвия поздравила Азербайджана с годовщиной восстановления независимости

    Латвия поздравила Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления независимости.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в Х-аккаунте латвийского посольства в Баку.

    "Поздравляем народ Азербайджана с 35-й годовщиной восстановления независимости! Желаем мира, процветания и успехов в предстоящие годы!" – говорится в публикации.

    Посольство Латвии в Азербайджане День восстановления независимости
    Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Latvia congratulates Azerbaijan on anniversary of restoration of its independence
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