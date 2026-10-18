Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2026
- 14:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım olunub.
"Azərbaycan xalqını müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə təbrik edirik! Sizə sülh, firavanlıq və qarşıdakı illərdə davamlı uğurlar arzulayırıq!" – paylaşımda deyilir.
We congratulate the people of Azerbaijan on the 35th anniversary of the Restoration of Independence! Wishing you peace, prosperity, and continued success in the years to come. 🇱🇻🤝🇦🇿 @Latvian_MFA— Latvia in Azerbaijan (@LVinAzerbaijan) October 18, 2026
Латвия поздравила Азербайджана с годовщиной восстановления независимости
Latvia congratulates Azerbaijan on anniversary of restoration of its independence
Son xəbərlər
16:34
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcəkFərdi
16:31
"Azərmaş"ın Voleybol Klubu dövlət qeydiyyatına alınıbBiznes
16:25
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
16:23
Naxçıvanda 9 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 34 mindən çox şəxs qəbul edilibBiznes
16:22
Misirdə yol qəzasında 13 nəfər ölüb, 34 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
16:19
Foto
Qanunsuz sahibkarlıq və saxta məhsulların hazırlanması halları aşkar edilibBiznes
16:19
"Qəbələ"nin futbolçusu Asif Məmmədov: "40 yaşında meydana çıxmaq tarixdə qalan göstəricidir"Futbol
16:16
Foto
Sahibə Qafarova TÜRKPA-nı gənclər siyasətini gücləndirməyə çağırıbMilli Məclis
16:16
Almaniyanın qida avadanlıqları istehsalçıları Azərbaycan biznesi ilə danışıqlar aparacaqlarSənaye