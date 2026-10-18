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    Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2026
    • 14:59
    Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım olunub.

    "Azərbaycan xalqını müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə təbrik edirik! Sizə sülh, firavanlıq və qarşıdakı illərdə davamlı uğurlar arzulayırıq!" – paylaşımda deyilir.

    Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycan-Latviya münasibətləri
    Латвия поздравила Азербайджана с годовщиной восстановления независимости
    Latvia congratulates Azerbaijan on anniversary of restoration of its independence
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