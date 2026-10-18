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    Арагчи: ОИС должна играть более серьезную роль в урегулировании разногласий

    В регионе
    • 18 октября, 2026
    • 14:57
    Арагчи: ОИС должна играть более серьезную роль в урегулировании разногласий

    Организация исламского сотрудничества (ОИС) должна играть более серьезную роль в урегулировании разногласий.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    Он выразил надежду, что организация будет более серьезно подходить к вопросам исламского мира.

    "Мы ожидаем, чтобы организация играла более конструктивную роль в устранении разногласий между исламскими странами".

    Глава иранского МИД отметил, что успешное председательство Ирака в организации может дать важные результаты.

    Аббас Арагчи Организация исламского сотрудничества (ОИС) Исламская Республика Иран Ирак
    Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdır
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