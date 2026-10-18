Арагчи: ОИС должна играть более серьезную роль в урегулировании разногласий

Организация исламского сотрудничества (ОИС) должна играть более серьезную роль в урегулировании разногласий.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Он выразил надежду, что организация будет более серьезно подходить к вопросам исламского мира.

"Мы ожидаем, чтобы организация играла более конструктивную роль в устранении разногласий между исламскими странами".

Глава иранского МИД отметил, что успешное председательство Ирака в организации может дать важные результаты.