Арагчи: ОИС должна играть более серьезную роль в урегулировании разногласий
В регионе
- 18 октября, 2026
- 14:57
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Организация исламского сотрудничества (ОИС) должна играть более серьезную роль в урегулировании разногласий.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Он выразил надежду, что организация будет более серьезно подходить к вопросам исламского мира.
"Мы ожидаем, чтобы организация играла более конструктивную роль в устранении разногласий между исламскими странами".
Глава иранского МИД отметил, что успешное председательство Ирака в организации может дать важные результаты.
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